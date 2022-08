mrosamalisan : RT @Ansa_Fvg: Giornalisti: morto Monestier, direttore Piccolo e Messaggero V.. Ha avuto un malore nella notte #ANSA - Luigi_Tarzia : Giornalisti: morto Monestier, direttore Piccolo e Messaggero V. - FirenzePost : Giornalisti: è morto Omar Monestier, direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto. Aveva guidato anche il Tirreno - Th3P3ck : RT @Ansa_Fvg: Giornalisti: morto Monestier, direttore Piccolo e Messaggero V.. Ha avuto un malore nella notte #ANSA - LIRRIVERENTE3 : Giornalisti, morto Omar Monestier a 57 anni. Malore nella notte Bellunese, era l’attuale direttore del Messaggero V… -

Monestier dal 2014 al 2016 ha diretto Il Tirreno in Toscana, lasciando anche un bel ricordo tra colleghi e. Da gonews.it le più sincere condoglianze alla famiglia.Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo italiano.la notte tra domenica e luned Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista ha accusato un malore nel corso della notte mentre era a casa. L'inizio a ...E' morto nella notte, fra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto 2022, Omar Monestier, direttore del Piccolo di Trieste e del Messaggero Veneto di Udine. Era molto conosciuto anche in Toscana per aver g ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...