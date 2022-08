Elezioni | Conte | ' scaramucce Letta-Calenda non appassionano | M5S non fa giochini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago.(Adnkronos) - Il dialogo a distanza tra "non mi appassiona, sono giorni che si parla di campo ampio, campo largo che poi si ristringe. Noi in questo siamo chiari e sereni, ci presentiamo chiedendo agli elettori un mandato chiaro, come la forza che ha più mantenuto gli impegni presi, le riforme sono lì e parlano per noi". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di 'Effetto estate' su Radio24. "Ci batteremo per realizzare gli impegni presi coi cittadini, costi quel che costi. Il campo largo? "Il M5S non è qui a fare".