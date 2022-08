Diletta Leotta | tra barca e balli | weekend caliente a Capri

(Di lunedì 1 agosto 2022) A due settimane dal via della Serie A, che la vedrà ancora protagonista come volto di Dazn,si è concessa un super. Guarda il video postato su Instagram 1 agosto 2022

DAZN_IT : L'accoglienza dei Campioni d'Italia ?? Alla scoperta di Milanello con mister Pioli e Diletta Leotta ?? Inside Milan… - leggoit : Diletta Leotta, weekend pazzo a Capri: il concerto privato di Jennifer Lopez e il sexy-bikini in barca - infernALE96 : RT @DAZN_IT: L'accoglienza dei Campioni d'Italia ?? Alla scoperta di Milanello con mister Pioli e Diletta Leotta ?? Inside Milan è su #DAZN… - MarcoR222 : RT @DAZN_IT: L'accoglienza dei Campioni d'Italia ?? Alla scoperta di Milanello con mister Pioli e Diletta Leotta ?? Inside Milan è su #DAZN… - orgoglioRN1899 : RT @DAZN_IT: L'accoglienza dei Campioni d'Italia ?? Alla scoperta di Milanello con mister Pioli e Diletta Leotta ?? Inside Milan è su #DAZN… -

A due settimane dal via della Serie A, che la vedrà ancora protagonista come volto di Dazn,si è concessa un super weekend a Capri. Guarda il video postato su Instagram 1 agosto 2022La conduttrice, elegantissima al gala di beneficenza Unicef, si è scatenata sulle note di Jennifer ...A due settimane dal via della Serie A, che la vedrà ancora protagonista come volto di Dazn, Diletta Leotta si è concessa un super weekend a ...Ornella Muti non rilascia spesso dichiarazioni, ma quando accade non è mai banale. L'attrice si è lasciata andare e ha parlato di sé, della sua vita privata e professionale al Corriere della Sera, con ...