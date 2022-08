Como | ecco Fabregas | «Ho grandi ambizioni | voglio portare il Como in Serie A»

(Di lunedì 1 agosto 2022) Cescsi presenta ai nuovi tifosi del. Le parole del centrocampista spagnolo, neo acquisto del club lombardo Cescè arrivato a, presentandosi così ai suoi nuovi tifosi. LE PAROLE – «Sono molto felice di essere approdato qui, e ringrazio tutta la società per avermi dato fiducia e aver creduto in me e per il supporto che la mia famiglia mi ha dato. Sono qua con la stessa ambizione che ho sempre avuto per vincere le partite e fare bene e solo quando cambierà questo sentimento allora capirò che è il momento di appendere le scarpette al chiodo. Ma sono ancora molto ambizioso e spero diilinA, dove si merita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

