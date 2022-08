Candidata con il cafone Dagli insulti all' ammucchiata | Sgarbi umilia Carfagna e Calenda

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sporca, cattiva e dalla memoria elefantiaca. Sarà così la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre a causa dei numerosi e clamorosi cambi di casacca dopo l'improvvisa caduta del governo Draghi: Luigi Di Maio fuori dal M5s si è alleato con Bruno Tabacci, consigliere comunale dal 1970 e deputato dal 1992, Renato Brunetta ha lasciato Forza Italia così come Marae Maria Stella Gelmini che sono entrate a far parte di Azione di Carlo. Proprio a una delle due ministre è rivolta una reminescenza di Vittorio? “ Un ragazzino viziato e” Parola di Mara. Oggicon il “”. Auguri! @stampa@Adnkronos pic.twitter.com/9urdhOSwmj — Vittorio ...