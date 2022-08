Calenda a Letta | «Ho chiesto il minimo sindacale» E il leader del Pd riunisce la segreteria

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nel centrosinistra la via del campo largo continua ad essere costellata di ostacoli, tra veti e paletti posti da tutti i potenziali alleati di coalizione. E così, in attesa del...

francesca_flati : #Gelmini, #Carfagna, #DiMaio, #Tabacci, #Speranza, #Calenda e #Brunetta. Che minestrone! #Letta pensa di vincere c… - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - fattoquotidiano : I veti di Calenda, le tattiche di Renzi, il disagio della sinistra e ora il “casus belli” sulle tasse: così il Pd d… - SignorAldo : RT @petergomezblog: Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottura s… - sacchiflavio : RT @Fabry0222: Ultimo disperato tentativo di #Repubblica di infamare #Renzi come sciagura di ogni possibile alleanza politica. Ma Renzi vin… -

ritiene chenon si debba mettere a parlare di nuova imposta di successione "e improbabili doti ai diciottenni". Il tutto " mentre rischiamo il razionamento del gas ".... avrebbero un saldo negativo (il primo a soffrirne sarebbe proprio il partito die Bonino) ...3%), Silvio Berlusconi (31,3%), Giuseppe Conte (33,2%), Matteo Salvini (28,4%), Enrico(24,6%),...Se allontana la possibile alleanza tra Azione e PD dopo che Calenda ha affermato di aver fatto due richieste a Letta.«A me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia, piene di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità. Se la ...