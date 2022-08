BeComE | da borghi eccellenti a comunità energetiche

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 agosto 2022) Iitaliani sono una delle nostre maggiori attrazioni turistiche. Ogni anno, migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo si recano in questi piccoli paesi per scoprirne la storia, la cultura e la bellezza. Il Touring Club Italiano, da 24 anni, seleziona e certifica con la Bandiera Arancione ipiùdell’entroterra. L’Associazione ha ideato un modello di analisi (Modello di Analisi Territoriale, M.A.T. Touring), alla base dell’iniziativa, applicato in tutta Italia. Attraverso uno specifico programma di lavoro, il TCI sensibilizza all’accoglienza turistica territori dell’entroterra, premia le località più meritevoli e attraverso piani di miglioramento accompagna anche altriverso l’innalzamento della qualità dell’offerta. Non perdete l’occasione di visitare i...