Azione, entra anche il deputato Paolo Russo. L'annuncio di Calenda

"Da oggi Paolo Russo entra in Azione. Benvenuto!". Lo annuncia il partito di Carlo Calenda. Russo, deputato eletto nelle liste di Forza Italia dove ha militato per anni, ha lasciato il partito di Berlusconi due giorni fa.

