Addio tenente Uhura (Di lunedì 1 agosto 2022) L'altro ieri è morta Nichelle Nichols, celebre interprete della serie originale di Star Trek dal 1966 al 1969. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 1 agosto 2022) L'altro ieri è morta Nichelle Nichols, celebre interprete della serie originale di Star Trek dal 1966 al 1969.

6RENZ : RT @Il_Nerdastro: Addio, Tenente Uhura. Ci ha lasciato, all'età di 89 anni, #NichelleNichols, la mitica interprete di uno dei personaggi pi… - BernuyGabriel : RT @sabrina_melzo: Addio, tenente Uhura?? - sabrina_melzo : Addio, tenente Uhura?? - USConsMilan : Addio a Nichelle Nichols, la Tenente Uhura in Star Trek. Il @POTUS Biden: La nostra nazione sarà per sempre in debi… - minimALessandro : RT @AmbasciataUSA: Addio a Nichelle Nichols, la Tenente Uhura in Star Trek. Il @POTUS Biden: La nostra nazione sarà per sempre in debito co… -