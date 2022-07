Un Posto al Sole, momento difficile per Raffaele. Tensioni a palazzo Palladini (Di domenica 31 luglio 2022) Anche nei prossimi episodi, secondo quanto viene pronosticato, si verificheranno degli eventi piuttosto movimentati. Un Posto al Sole è sicuramente una delle fiction più di successo e longeve del piccolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 31 luglio 2022) Anche nei prossimi episodi, secondo quanto viene pronosticato, si verificheranno degli eventi piuttosto movimentati. Unalè sicuramente una delle fiction più di successo e longeve del piccolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

LMPaglia : @matteorenzi Scusami ma tu non stai mendicando un posto al sole al PD per rifugiarti di nuovo in Parlamento? Quante… - Vanels86 : @GuidoCrosetto Come si cambia per un posto al sole - BTiddia : @passo_doppio Tutti x un posto al sole Ci sarà da divertirsi - Giannan64764778 : @marinaamoretti6 Io sono x votare sempre, ma davvero ora come ora non esiste 1 sola alternativa valida ai nazisti..… - CariaPinuccia : Ci si tappa il naso per un posto al sole ?? -