Traffico Roma del 31-07-2022 ore 10 | 30

(Di domenica 31 luglio 2022) LuceverdeBentrovati a questa giuramento da Simone a Cerchiara regolare ilsulle strade dicon una possibili rallentamenti via di Boccea tra via Cornelia via Nazareth è in precedenza un incidente in zona Prati in via Crescenzio olio in strada nei pressi di piazza Risorgimento procedere con prudenza in zona piazza Bologna lavori sul viale delle provincie modifiche per la circolazione possibile di chiusura ala Centocelle lavori in via delle Rose e chiusura della strada all’altezza di via dei Ciclamini a Ostia zona Ponente ricordiamo la chiusura di via Isole Salomone trasporto pubblico chiusa stazione metro di Furio Camillo in corso un intervento tecnico dettagli di queste e altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della Polizia Locale ...