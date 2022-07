Torino, ancora problemi per Laurienté (Di domenica 31 luglio 2022) La trattativa per Armand Laurienté è molto complicata, Davide Vagnati e Urbano Cairo lo sanno molto bene visto che da settimane... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) La trattativa per Armandè molto complicata, Davide Vagnati e Urbano Cairo lo sanno molto bene visto che da settimane...

teatrolafenice : «Capire è impossibile, conoscere è necessario» La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbar… - mauroberruto : Lo so che da qualche parte ci sei ancora. Dai Toro mio, adesso basta. Torna a casa. #FVCG #SFT #Juric #Vagnati… - corgi_lover : RT @fracco_: Due ragazzi gay, a Tirrenia - cacciati dalla spiaggia per un bacio. Un gruppo di ragazzi gay, a Torino - aggrediti verbalmente… - Lavi21052021 : RT @fracco_: Due ragazzi gay, a Tirrenia - cacciati dalla spiaggia per un bacio. Un gruppo di ragazzi gay, a Torino - aggrediti verbalmente… - dreanaam : RT @fracco_: Due ragazzi gay, a Tirrenia - cacciati dalla spiaggia per un bacio. Un gruppo di ragazzi gay, a Torino - aggrediti verbalmente… -