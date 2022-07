Ti avanza dello spago? Tantissime idee incredibili di riciclo creativo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 luglio 2022) Ti sei ritrovatavecchio a casa? Non buttarlo! Se ti è passata per la mente questa idea “malsana”, fermati immediatamente. Con unogià utilizzato, infatti, puoi creare una serie di oggetti davvero molto interessanti e originali per dare nuova vita agli ambienti di casa. Ecco alcunespeciali! Vasi decorati conLa prima idea che è sicuramente azzeccata per riciclare loin casa è quella di sfruttarlo per realizzare delle decorazioni per i vasi. La procedura è davvero molto semplice e non necessita di accortezze particolari. Ti basterà avvolgere loattorno ai vasi, o anche attorno a dei barattoli, per trasformarli in elementi d’arredo fantastici per la casa. Per incollarlo al meglio sarebbe opportuno utilizzare della colla a caldo. ...