Talassoterapia | come curarsi usando semplicemente il mare

Provincia di Lecce

Gli antichi conoscevano bene gli effetti terapuetici della talassoterapia, dal greco thalassa (mare)... infatti, i soggiorni in località di mare per curare problemi respiratori, bronchiti e altre patologie erano comuni. Tuttavia anche la talassoterapia ha le sue regole: non a tutti, ad esempio, fanno bene le stesse cure. "A beneficiare dell'aria di mare, che contiene elevate concentrazioni di sali minerali come il cloruro..." "Il mare di tutti 2022" diventa itinerante: la talassoterapia dedicata a chi ha sclerosi multipla e Sla approda a San Cataldo, Mancaversa e Gallipoli – Provincia di Lecce. La talassoterapia è una delle forme di cura più naturali e antiche, e sfrutta appieno i benefici del mare e dei suoi vari componenti. Si comincia domani, sabato 23 luglio con San Cataldo, presso il lido Sole Luna, dove, tra l'altro, si tratterà un paziente che non va al mare da 30 anni a causa della sua patologia.