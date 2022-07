Si tuffa in mare e muore annegato: sciacalli gli rubano lo zaino con i soldi (Di domenica 31 luglio 2022) Una vicenda che lascia senza parole . Un uomo di 45 anni , moldavo, è morto ieri sera a Nettuno , sul litorale romano, annegato in mare dopo essersi tuffato per un bagno refrigerante, a fronte del ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Una vicenda che lascia senza parole . Un uomo di 45 anni , moldavo, è morto ieri sera a Nettuno , sul litorale romano,indopo essersito per un bagno refrigerante, a fronte del ...

