Reazione a Catena 31 luglio 2022 | i Tre Taralli

(Di domenica 31 luglio 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 31. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i , due ragazzi e una ragazza. I Tre– Francesco, Leonardo e Cinzia – al loro primo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 19.500 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata31-7-La soluzione di stasera è: ...

BebePausini : RT @sereetode: Mi sento tanto Laura visto che a 'Reazione a catena' non ho riconosciuto la base di 'Strani amori' - Jimmuzzu : teorema cantata dieci milioni di volte sul pullman durante qualsiasi gita scolastica e ora manco la indovinano a re… - sereetode : Mi sento tanto Laura visto che a 'Reazione a catena' non ho riconosciuto la base di 'Strani amori' - infoitcultura : Reazione a catena, Monelli eliminati: assurda reazione del pubblico - lenuccia82 : @Garakko Temo la reazione a catena. 'Sta gente di merda ci è già costata una guerra mondiale. -

Si è conclusa nell'appuntamento di oggi, domenica 31 luglio 2022, la partecipazione di Domenico, Martina e Federica, i Monelli, a, battuti dagli sfidanti dopo un' intesa vincente decisamente sofferta sia per loro che per gli avversari: entrambe le squadre hanno infatti totalizzato 9 punti, motivo per il quale è ...Il trio dei Monelli è stato eliminato da, nel corso della puntata mandata in onda il 31 luglio 2022. Nel gioco L'Intesa Vincente hanno dovuto cedere lo scettro ai nuovi campioni, i Taralli che hanno avuto la meglio nello ...Colpo di scena nel programma condotto da Marco Liorni: errore madornale dei campioni in carica Si è conclusa nell'appuntamento di oggi, domenica 31 luglio ...Il trio dei Monelli è stato battuto dai nuovi campioni, i Taralli: così hanno reagito i telespettatori del quiz show ...