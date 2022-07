"Quando ero al Tg5...". Simona Branchetti, quello che non aveva mai detto prima (Di domenica 31 luglio 2022) "prima Quando ero al Tg ero solo un volto che appariva tra una notizia e l'altra e non riuscivo a far trapelare il mio carattere": Simona Branchetti si è raccontata in un'intervista a cuore aperto col settimanale Visto. La giornalista, parlando del programma che conduce adesso, Morning News su Canale 5, ha detto: "Ora tutti mi riconoscono come Simona e qui il mio modo di essere viene fuori". Parlando della sua vita privata, invece, la Branchetti ha rivelato: "Sono single e non ho smanie di vivere in coppia, ho avuto le mie esperienze e non sono così attaccata alla vita a due”. Parole che lasciano intendere come la conduttrice non abbia particolare fretta di trovare l'anima gemella. "Ho scoperto che essere indipendenti e volersi bene è decisamente più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) "ero al Tg ero solo un volto che appariva tra una notizia e l'altra e non riuscivo a far trapelare il mio carattere":si è raccontata in un'intervista a cuore aperto col settimanale Visto. La giornalista, parlando del programma che conduce adesso, Morning News su Canale 5, ha: "Ora tutti mi riconoscono comee qui il mio modo di essere viene fuori". Parlando della sua vita privata, invece, laha rivelato: "Sono single e non ho smanie di vivere in coppia, ho avuto le mie esperienze e non sono così attaccata alla vita a due”. Parole che lasciano intendere come la conduttrice non abbia particolare fretta di trovare l'anima gemella. "Ho scoperto che essere indipendenti e volersi bene è decisamente più ...

carlosibilia : Le motivazioni del mio impegno sono forti e prescindono dal ruolo che ricopro. Io c’ero quando il movimento prendev… - matteosalvinimi : Tg5. Lavoro, tasse, sicurezza: azzeramento della legge Fornero (obiettivo #quota41), estensione della #flattax anch… - Elisa34012803 : RT @lamente2019: Non so ma il vecchio uomo di casa è stato divorato anche dalla vigliaccheria.Quando ero giovane mai HO usato volgarità ver… - serena67671872 : @Ziafrancy86 Ti capisco io è dal 2019 che nn vado in ferie...da quando ero incinta di Olimpia.. questa estate ci fa… - xjfrax : RT @vipponiiiiiiii: Qui per dire che quando #MareFuori non era popolare IO C'ERO. 23 Settembre 2020 non ti dimentico:) -