Gran Premio d’Ungheria: vince Verstappen, flop Ferrari (Di domenica 31 luglio 2022) Max Verstappen vince il Gp d’Ungheria 2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, la Ferrari fa flop e finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, trionfa con una straordinaria rimonta e con una tattica perfetta suggerita dai box: dalla decima posizione nella griglia di partenza al gradino più alto del podio. Verstappen precede le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, partito dalla pole position. Delusione Ferrari: Carlos Sainz chiude al quarto posto, Charles Leclerc – zavorrato da una strategia discutibile – è sesto alle spalle della Red Bull di Sergio Perez. La gara – Pronti, via e Russell resta al comando dopo il primo giro. Il pilota britannico della Mercedes, scattato dalla pole position, precede le ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 31 luglio 2022) Maxil Gp2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, lafae finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, trionfa con una straordinaria rimonta e con una tattica perfetta suggerita dai box: dalla decima posizione nella griglia di partenza al gradino più alto del podio.precede le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, partito dalla pole position. Delusione: Carlos Sainz chiude al quarto posto, Charles Leclerc – zavorrato da una strategia discutibile – è sesto alle spalle della Red Bull di Sergio Perez. La gara – Pronti, via e Russell resta al comando dopo il primo giro. Il pilota britannico della Mercedes, scattato dalla pole position, precede le ...

donnie_darko82 : RT @supersonico1986: Potevano copiare Verstappen e vincere, potevano fare Rossa/Gialla e mandare Leclerc comunque a podio e invece no: Bian… - frankrossonero5 : Riassunto GP Ungheria 2022: - Condizioni del Gran premio non semplici, la temperatura dell'asfalto è stata sempre s… - elenysenna : Penso che un gran premio più cesso di questo era difficile veramente - lameduck1960 : @rubino7004 @trisino Combattono come cavallini rampanti per noi. Se la Ferrari avesse vinto il gran premio avrebber… - Njquy_ : @sasi_pro240 Fratello se facessimo noi 2 le strategie della ferrari non si perdeva un gran premio -