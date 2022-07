GP Ungheria, Formula 1: vince Verstappen davanti alla Mercedes (Di domenica 31 luglio 2022) Non è stata una giornata da ricordare per la Ferrari che è incappata, durante il GP Ungheria di Formula 1, in un altro clamoroso errore che ha condizionato la gara di Charles Leclerc. Sul momento più bello, infatti, gli uomini del box del Cavallino Rampante hanno sbagliato la mescola delle gomme della Rossa di Maranello numero sedici decretando, di fatto, il crollo delle prestazioni della vettura guidata dal monegasco. Un clamoroso abbaglio (bastava vedere il rendimento della dura di Alpine) che ha spianato la via della vittoria alla Red Bull di Max Verstappen che ha salutato il resto del gruppo involandosi verso la meritata vittoria. L’olandese era partito dalla settima posizione sulla griglia di partenza. Dietro al campione del mondo si sono nuovamente piazzate le due Mercedes, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Non è stata una giornata da ricordare per la Ferrari che è incappata, durante il GPdi1, in un altro clamoroso errore che ha condizionato la gara di Charles Leclerc. Sul momento più bello, infatti, gli uomini del box del Cavallino Rampante hanno sbagliato la mescola delle gomme della Rossa di Maranello numero sedici decretando, di fatto, il crollo delle prestazioni della vettura guidata dal monegasco. Un clamoroso abbaglio (bastava vedere il rendimento della dura di Alpine) che ha spianato la via della vittoriaRed Bull di Maxche ha salutato il resto del gruppo involandosi verso la meritata vittoria. L’olandese era partito dsettima posizione sulla griglia di partenza. Dietro al campione del mondo si sono nuovamente piazzate le due, con ...

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : ?? Leclerc, sorpasso DA PAURA su Russell (?? 38/70) LIVE ? - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - Luxgraph : F1, disastro Ferrari in Ungheria. Trionfa Verstappen davanti alle Mercedes -