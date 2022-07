Formula E - ePrix Londra, Di Grassi vince d'astuzia (Di domenica 31 luglio 2022) Lucas Di Grassi ha vinto Gara 2 dell'ePrix di Londra grazie a una strategia di gara perfetta che ha impedito a Jake Dennis di concedersi il bis dopo la bella vittoria di ieri. Sul podio sale anche Nyck de Vries che precede l'altra Mercedes di Stoffel Vandoorne: il belga sembra ormai a un passo dalla vittoria del titolo. Vittoria di strategia. Jake Dennis ci aveva preso gusto e nella seconda prova dell'ePrix di Londra ha conquistato la pole position. L'inglese era convinto di poter replicare il successo del sabato, ma ha dovuto fare i conti con Lucas Di Grassi. All'inizio Dennis è riuscito a mantenere la sua leadership e sembrava avere anche un discreto vantaggio su Di Grassi, primo degli inseguitori. Rispetto alla gara di ieri, i piloti avevano questa volta tre Attack ... Leggi su quattroruote (Di domenica 31 luglio 2022) Lucas Diha vinto Gara 2 dell'digrazie a una strategia di gara perfetta che ha impedito a Jake Dennis di concedersi il bis dopo la bella vittoria di ieri. Sul podio sale anche Nyck de Vries che precede l'altra Mercedes di Stoffel Vandoorne: il belga sembra ormai a un passo dalla vittoria del titolo. Vittoria di strategia. Jake Dennis ci aveva preso gusto e nella seconda prova dell'diha conquistato la pole position. L'inglese era convinto di poter replicare il successo del sabato, ma ha dovuto fare i conti con Lucas Di. All'inizio Dennis è riuscito a mantenere la sua leadership e sembrava avere anche un discreto vantaggio su Di, primo degli inseguitori. Rispetto alla gara di ieri, i piloti avevano questa volta tre Attack ...

