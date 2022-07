Disastro Ferrari nel Gp d'Ungheria. Le Rosse sbagliano tutto, Leclerc solo sesto (Di domenica 31 luglio 2022) Un altro atto di masochismo sportivo della Ferrari consente a Max Verstappen di vincere Gran Premio d'Ungheria. Ha dell'incredibile la strategia partorita dalla scuderia di Maranello, che ha penalizzato come al solito Charles Leclerc, leader della gara fino al 40esimo giro dei 70 totali. Il monegasco, autore di un sorpasso da antologia sul poleman George Russell, è stato ancora una volta vittima di una scelta scellerata da parte del suo box. Infatti, nonostante i dati sulla gomma Hard riscontrabili nelle Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon stessero dando risultati negativi, la premiata ditta Binotto & Co ha fermato Leclerc per montare proprio quel tipo di pneumatico. L'esito è Disastroso: il “Predestinato” viene passato da Verstappen (partito in decima posizione), da Hamilton, da Russell, dal ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Un altro atto di masochismo sportivo dellaconsente a Max Verstappen di vincere Gran Premio d'. Ha dell'incredibile la strategia partorita dalla scuderia di Maranello, che ha penalizzato come al solito Charles, leader della gara fino al 40esimo giro dei 70 totali. Il monegasco, autore di un sorpasso da antologia sul poleman George Russell, è stato ancora una volta vittima di una scelta scellerata da parte del suo box. Infatti, nonostante i dati sulla gomma Hard riscontrabili nelle Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon stessero dando risultati negativi, la premiata ditta Binotto & Co ha fermatoper montare proprio quel tipo di pneumatico. L'esito èso: il “Predestinato” viene passato da Verstappen (partito in decima posizione), da Hamilton, da Russell, dal ...

