Como, Fabregas: lunedì la presentazione ufficiale (Di domenica 31 luglio 2022) Nella giornata di domani il Como presenterà ufficialmente Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo ex Barcellona e Chelsea lunedì 1 agosto sarà il giorno della presentazione ufficiale di Cesc Fabregas al Como. La presentazione si terrà all'Hilton Hotel di Como alle ore 15.00. Un grande acquisto in termine di qualità ed esperienza per il Como dei fratelli Hartono, secondo Forbes i più ricchi proprietari di una squadra di calcio al mondo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

