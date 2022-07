VIDEO | Calciomercato, ADDIO Roma: accordo in SERIE A! (Di sabato 30 luglio 2022) La Roma di José Mourinho, grazie alla disponibilità della proprietà americana, la competenza di Tiago Pinto e il carisma del suo allenatore, è riuscita ad attrarre nella capitale italiana giocatori davvero importanti, Dybala in primis, ma anche Matic e, forse, Wijnaldum. Il rafforzarsi in così poco tempo ha portato ai margini della rosa giocatori che erano stati acquistati con ben altre aspettative. Tra i calciatori più scontenti c’è indubbiamente Eldor Shomurodov, arrivato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro solamente un’estate fa. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter, il Bologna sarebbe vicino al prestito dell’attaccante uzbeko. Il classe ’95 è stato scelto dalla dirigenza rossoblu dopo il mancato arrivo di Lucca, che si accaserà in Olanda all’Ajax. I lancieri infatti sono riusciti a superare in extremis il Bologna, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 30 luglio 2022) Ladi José Mourinho, grazie alla disponibilità della proprietà americana, la competenza di Tiago Pinto e il carisma del suo allenatore, è riuscita ad attrarre nella capitale italiana giocatori davvero importanti, Dybala in primis, ma anche Matic e, forse, Wijnaldum. Il rafforzarsi in così poco tempo ha portato ai margini della rosa giocatori che erano stati acquistati con ben altre aspettative. Tra i calciatori più scontenti c’è indubbiamente Eldor Shomurodov, arrivato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro solamente un’estate fa. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul suo profilo Twitter, il Bologna sarebbe vicino al prestito dell’attaccante uzbeko. Il classe ’95 è stato scelto dalla dirigenza rossoblu dopo il mancato arrivo di Lucca, che si accaserà in Olanda all’Ajax. I lancieri infatti sono riusciti a superare in extremis il Bologna, ...

