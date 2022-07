Vaiolo delle Scimmie, registrato un primo decesso. Ecco dove (Di sabato 30 luglio 2022) è accaduto. Tuttavia il tasso di mortalità resta basso È stato accertato il primo decesso in Europa causato dal Vaiolo delle Scimmie. Si tratta di un uomo spagnolo, deceduto nella Comunità Valenciana. A riportare la notizia è il quotidiano El Mundo, che cita fonti del ministero della Salute spagnolo. Secondo quanto dichiarato, l’uomo è morto per un’encefalite associata all’infezione da Vaiolo delle Scimmie. Nonostante la notizia possa preoccupare, è accertato che la mortalità in riferimento all’infezione è molto bassa. Inoltre, la malattia non comporterebbe gravi conseguenze e nella maggior parte dei casi si risolve in breve tempo. Leggi anche: Vaiolo delle Scimmie, contagio e manifestazione. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 luglio 2022) è accaduto. Tuttavia il tasso di mortalità resta basso È stato accertato ilin Europa causato dal. Si tratta di un uomo spagnolo, deceduto nella Comunità Valenciana. A riportare la notizia è il quotidiano El Mundo, che cita fonti del ministero della Salute spagnolo. Secondo quanto dichiarato, l’uomo è morto per un’encefalite associata all’infezione da. Nonostante la notizia possa preoccupare, è accertato che la mortalità in riferimento all’infezione è molto bassa. Inoltre, la malattia non comporterebbe gravi conseguenze e nella maggior parte dei casi si risolve in breve tempo. Leggi anche:, contagio e manifestazione. ...

