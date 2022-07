Uomini e Donne, ex collega asfalta Armando Incarnato (Di sabato 30 luglio 2022) Tra i tanti ex di Uomini e Donne che hanno criticato Armando Incarnato, attuale cavaliere del trono over che probabilmente vedremo in studio anche a settembre, c’è Stefano Torrese. Anche lui appartenente in passato al trono over, Torrese è stato fidanzato con la dama Pamela Barretta. Intervistato dal blogger Fralof, l’uomo ha dato voce a quello che in molti pensano di Armando Incarnato – ovvero che finge e non è interessato a trovare l’amore. Ecco quali sono state le parole di Torrese: “A Uomini e Donne c’è sempre Armando che gioca con il “suo personaggio”, non mi stancherò mai di dire che le sue recite sono una lunga minestra che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una compagna”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022) Tra i tanti ex diche hanno criticato, attuale cavaliere del trono over che probabilmente vedremo in studio anche a settembre, c’è Stefano Torrese. Anche lui appartenente in passato al trono over, Torrese è stato fidanzato con la dama Pamela Barretta. Intervistato dal blogger Fralof, l’uomo ha dato voce a quello che in molti pensano di– ovvero che finge e non è interessato a trovare l’amore. Ecco quali sono state le parole di Torrese: “Ac’è sempreche gioca con il “suo personaggio”, non mi stancherò mai di dire che le sue recite sono una lunga minestra che non ha nulla a che vedere con la ricerca di una compagna”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

