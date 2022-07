“Un’offerta per aiutare i bimbi”. 47enne chiede soldi ad anziani, poi il gesto choc e ora l’arresto (Di sabato 30 luglio 2022) Una bruttissima storia è stata scoperta dai carabinieri. Una donna faceva finta di essere una benefattrice a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, ma la sua tecnica è stata bloccata dai militari. Purtroppo però in tanti sono caduti tra le sue grinfie e sono rimasti vittime di un modus operandi inquietante. A riferire tutti i dettagli è stato il sito Prima Monza, che ha innanzitutto informato del fatto che la truffatrice è stata arrestata e ha dunque finito la sua attività illecita. Secondo quanto è stato fin qui appreso, la finta benefattrice contattata le persone sui social, ma anche all’interno di un cinema, e chiedeva di avere dei soldi che sarebbero stati utilizzati per aiutare i bambini. Ma nel momento in cui le vittime accettavano di fare queste donazioni, le narcotizzava per poi rapinarle. Sono stati gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Una bruttissima storia è stata scoperta dai carabinieri. Una donna faceva finta di essere una benefattrice a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, ma la sua tecnica è stata bloccata dai militari. Purtroppo però in tanti sono caduti tra le sue grinfie e sono rimasti vittime di un modus operandi inquietante. A riferire tutti i dettagli è stato il sito Prima Monza, che ha innanzitutto informato del fatto che la truffatrice è stata arrestata e ha dunque finito la sua attività illecita. Secondo quanto è stato fin qui appreso, la finta benefattrice contattata le persone sui social, ma anche all’interno di un cinema, eva di avere deiche sarebbero stati utilizzati peri bambini. Ma nel momento in cui le vittime accettavano di fare queste donazioni, le narcotizzava per poi rapinarle. Sono stati gli ...

marattin : Dire alla gente di votarli perché “sudano come voi” o perché promettono di spendere 30 miliardi per le pensioni è C… - MarcelloChirico : L'@Arsenal presenterà a breve un'offerta ufficiale alla #Juventus per #Arthur (i gunners sono una destinazione gradita al giocatore). - marattin : Non costruiremo un’offerta politica “contro”, ma una “per”. Per un’idea di società, per riportare il merito in poli… - NotessRenting : Con un canone mensile di 342 € IVA esclusa puoi noleggiare CITROEN C5 AIRCROSS BLUEHDI 130 S&SFEEL EAT8 per 36mesi… - JeanGab63523069 : RT @TCommodity: Uno dei principali player nel comparto della siderurgia fermerà questa estate gli impianti per 4 settimane. Offerta sarà te… -