Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 luglio 2022)dailynews radiogiornale sabato 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il PIL italiano si accelera nel II trimestre a + 1% superando anche la Germania firma Zero brinda piazzaffari brinda chiudendo ha più 2,10 e lo spread scende intorno a 220 l’inflazione fa7 9 % ma la stangata arriva dal carrello della spesa che invece sfondato la soglia del 9% Mara Carfagna va con che rende rivendicato percorso azione aperta alta e aggiunge entro in un partito che non tram era con la Russia Tagliani definisce traditrici lei è Gelmini malexa Azzurra non esclude l’alleanza col PD perché dopo il 20 luglio Il mondo è cambiato con deciso niente deroga il tetto del secondo mandato nel movimento tra i Big che non potranno ricandidarsi ci sono fico climi e Paola Taverna in una lettera inviata ai presidenti di camera e senato Prima della crisi di governo il presidente delidropulsore ...