Tuffi | Assoluti Open | primo posto per Marsaglia e Di Maria

(Di sabato 30 luglio 2022) Tanto spettacolo nella prima finale in programma deglidi. Nei tre metri maschili griffa la prova e vince il titolo Lorenzo. Al secondoil compagno di sincro dal trampolino Giovanni Tocci che si ferma al secondo gradino con 393.25. Completa il podio Andreas Sargent Larsen. Per quanto riguarda invece la piattaforma femminile domina Sarah Jodoin Di. L’italocanadese chiude davanti a Noemi Batki; Terza piazza per la diciannovennne romana Maia Biginelli. PODI SECONDA GIORNATA trampolino tre metri M 1. Lorenzo(Marina Militare CS Nuoto/CC Aniene) 400.30 2. Giovanni Tocci (Centro Sportivo Esercito/AQA Cosenza) 393.25 3. Andreas Sargent Larsen (GS Fiamme Oro/CC Aniene) 390.00 Piattaforma F 1. Sarah Jodoin Di ...

8e30it : Assoluti di tuffi, Tocci doppio argento a Bolzano - NicolaMarconi : Seconda giornata di gare per gli Assoluti di tuffi: ecco le eliminatorie di sabato mattina. - sportface2016 : #Tuffi, Assoluti Bolzano: #Pellacani vince dal trampolino 3 metri, #Santoro-#Belotti oro nel sincro - NicolaMarconi : Prime eliminatorie per gli Assoluti Estivi di tuffi! - sportface2016 : Tuffi, #AssolutiOpen Bolzano 2022: #Tocci e #Pellacani brillano nelle eliminatorie -

Ciclismo: ...La conferma di Chiara Pellacani e la vittoria dei giovanissimi Matteo Santoro e Stefano Belotti. Va in archivio la prima giornata di Assoluti di tuffi di Bolzano. Nell'ultimo test in vista degli Europei, Chiara Pellacani domina la finale del trampolino 3 metri totalizzando il punteggio di 299.10, che le permette di precedere la ...