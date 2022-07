Scienza, da Enea un fascio di elettroni per eliminare i PFAS dalle acque potabili (Di sabato 30 luglio 2022) Un team di ricercatori del Centro Enea di Bologna sta lavorando a una nuova applicazione della tecnologia basata su un fascio di elettroni di energia controllata, per rimuovere i PFAS dalle acque per uso civile. L’azione chimico-fisica del fascio di elettroni permetterebbe di degradare questi inquinanti, altamente persistenti nell’ambiente, in sostanze piu’ facili da rimuovere e di trattare, allo stesso tempo, grandi volumi di acqua in tempi molto brevi. “In pratica, il fascio di elettroni spezza il legame carbonio-fluoro dei PFAS, che e’ uno tra i piu’ forti nella chimica organica. Il risultato e’ la formazione di fluoruri, che sono comunque inquinanti ma decisamente piu’ facili da trattare e da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 luglio 2022) Un team di ricercatori del Centrodi Bologna sta lavorando a una nuova applicazione della tecnologia basata su undidi energia controllata, per rimuovere iper uso civile. L’azione chimico-fisica deldipermetterebbe di degradare questi inquinanti, altamente persistenti nell’ambiente, in sostanze piu’ facili da rimuovere e di trattare, allo stesso tempo, grandi volumi di acqua in tempi molto brevi. “In pratica, ildispezza il legame carbonio-fluoro dei, che e’ uno tra i piu’ forti nella chimica organica. Il risultato e’ la formazione di fluoruri, che sono comunque inquinanti ma decisamente piu’ facili da trattare e da ...

