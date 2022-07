Roma, incidente mortale sulla Cassia: Alessio non ce l’ha fatta, aveva 20 anni (Di sabato 30 luglio 2022) Non ce l’ha fatta il centauro rimasto coinvolto nel terribile schianto di ieri pomeriggio sulla Via Cassia. Troppo gravi le ferite riportate, il giovane, di soli 20 anni, è deceduto in serata in Ospedale. Nel sinistro, lo ricordiamo, erano rimasti coinvolti lo scooter sul quale viaggiava la vittima e un’auto. Chi è la vittima La vittima si chiamava Alessio Massa. Già dopo l’impatto si era capito che le sue condizioni erano gravissime. Il 20enne è stato infatti trasportato d’urgenza al Villa San Pietro dove è arrivato in codice rosso. Purtroppo però in serata la drammatica notizia. Leggi anche: incidente mortale sul GRA: traffico bloccato, altezza svincolo Pontina L’incidente mortale in Via Cassia Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Non ceil centauro rimasto coinvolto nel terribile schianto di ieri pomeriggioVia. Troppo gravi le ferite riportate, il giovane, di soli 20, è deceduto in serata in Ospedale. Nel sinistro, lo ricordiamo, erano rimasti coinvolti lo scooter sul quale viaggiava la vittima e un’auto. Chi è la vittima La vittima si chiamavaMassa. Già dopo l’impatto si era capito che le sue condizioni erano gravissime. Il 20enne è stato infatti trasportato d’urgenza al Villa San Pietro dove è arrivato in codice rosso. Purtroppo però in serata la drammatica notizia. Leggi anche:sul GRA: traffico bloccato, altezza svincolo Pontina L’in ViaLo ...

