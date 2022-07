Principe William tradisce Kate? Il web impazzisce

Leggi su formatonews

(Di sabato 30 luglio 2022) : un hashtag lanciato da una pagina anonima per un rumors non confermato è diventato virale. I personaggi noti sono costantemente sotto lo sguardo attento del pubblico e del gossip, ancor più se le persone in questioni fanno parte della famiglia reale britannica. La voce circola sul web dopo il rumors, seppur non confermato (foto: Mediaset Infinity).Quella della regina Elisabetta, purtroppo per la loro privacy, è infatti una delle famiglie più spiate del mondo, al centro molto spesso anche di fake news; un nuovo rumors, apparso su Instagram e assolutamente non verificato (come riportato sulla bio dell’account stesso) avrebbe fatto diventare virale un hashtag sul? Il rumors non è confermato e potrebbe essere fake, ma ...