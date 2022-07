LIVE – Nizza-Torino 0-0, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di sabato 30 luglio 2022) Tutto pronto per l’ultima amichevole del Torino. Sabato 30 luglio alle 17:00 i granata scenderanno in campo contro il Nizza. Juric aspetta buone indicazioni dai suoi giocatori, in attesa di novità sul mercato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Nizza-Torino 0-0 16:50 – Gentili lettori di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA testuale di Nizza-Torino, al via tra pochi minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Tutto pronto per l’ultimadel. Sabato 30 luglio alle 17:00 i granata scenderanno in campo contro il. Juric aspetta buone indicazioni dai suoi giocatori, in attesa di novità sul mercato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-0 16:50 – Gentili lettori di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, al via tra pochi minuti. SportFace.

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | Le formazioni di #Torino e #Spezia per le rispettive sfide contro #Nizza e #Angers ??… - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ?? FORMAZIONI Ecco come scenderemo in campo alle 17 contro il Nizza: (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Rodrigue… - Toro_News : ??| LIVE Seguite la diretta testuale dell'amichevole #NizzaTorino con noi di Toro News - federicotomadi2 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | Le formazioni di #Torino e #Spezia per le rispettive sfide contro #Nizza e #Angers ?? - FiloBarige993 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | Le formazioni di #Torino e #Spezia per le rispettive sfide contro #Nizza e #Angers ?? -