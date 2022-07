Flavio Montrucchio: “Escluso dal programma”, è stato fatto fuori dallo show (Di sabato 30 luglio 2022) Flavio Montrucchio è da anni un voto di Real Time ma qualcosa nelle ultime ore non è stato digerito dal pubblico. Perché è stato fatto fuori? Flavio Montrucchio (Real Time screenshot)Flavio Montrucchio è il volto di Real Time, giunto all’apice del successo nel 2022. Peccato però che nelle ultime ore arrivino notizie sconvolgenti per lui. Che cosa sta succedendo? Flavio Montrucchio è diventato famoso per aver vinto il Grande Fratello nel 2021. Per tutti era uno sconosciuto, ma la vetrina del reality è stata per lui il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Da quel momento gli occhi di ghiaccio di Montrucchio si sono fatti valere sia nella recitazione come ... Leggi su specialmag (Di sabato 30 luglio 2022)è da anni un voto di Real Time ma qualcosa nelle ultime ore non èdigerito dal pubblico. Perché è(Real Time screenshot)è il volto di Real Time, giunto all’apice del successo nel 2022. Peccato però che nelle ultime ore arrivino notizie sconvolgenti per lui. Che cosa sta succedendo?è diventato famoso per aver vinto il Grande Fratello nel 2021. Per tutti era uno sconosciuto, ma la vetrina del reality è stata per lui il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Da quel momento gli occhi di ghiaccio disi sono fatti valere sia nella recitazione come ...

bakeoffitalia : Flavio Montrucchio: 'Escluso dal programma', è stato fatto fuori dallo show - - Girl_in_Luv_089 : Mi piacerebbe tanto partecipare a Primo Appuntamento solo per conoscere Flavio Montrucchio ?? - TV_Italiana : Niente #BakeOffItalia per Flavio Montrucchio? Quest'anno gli spin-off li conduce Benedetta Parodi. - BlackTristan : In Spagna Ilary Blasi è anche Flavio Montrucchio. - gravel_79 : @Marcotrippa1 Mi dici chi è Marta? E poi non conosco nessun Flavio Montrucchio -