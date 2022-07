Ferrara, 62enne trovata morta in casa: si indaga per avvelenamento. I carabinieri stanno interrogando una donna (Di sabato 30 luglio 2022) morta dopo essere stata avvelenata. E’ questa la pista privilegiata dagli inquirenti che indagano sulla morte di una pensionata 62enne, trovata la notte tra venerdì e sabato in una abitazione di via Ortigara a Ferrara. E’ al vaglio dei carabinieri e della Procura ferrarese la posizione di una persona, condotta in caserma per essere interrogata: secondo le indiscrezioni riportate dai giornali locali, si tratterebbe della figlia della vittima. La donna, vedova e madre della 38enne, è stata trovata morta nella sua casa – in posizione seduta, ormai esanime, sul corridoio – dai carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco he hanno aperto la porta dell’appartamento. La morte risalirebbe ad alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)dopo essere stata avvelenata. E’ questa la pista privilegiata dagli inquirenti cheno sulla morte di una pensionatala notte tra venerdì e sabato in una abitazione di via Ortigara a. E’ al vaglio deie della Procura ferrarese la posizione di una persona, condotta in caserma per essere interrogata: secondo le indiscrezioni riportate dai giornali locali, si tratterebbe della figlia della vittima. La, vedova e madre della 38enne, è statanella sua– in posizione seduta, ormai esanime, sul corridoio – dai, intervenuti insieme ai vigili del fuoco he hanno aperto la porta dell’appartamento. La morte risalirebbe ad alcuni ...

