Elezioni 2022, Letta: "Renzi? Non metto veti, dialoghiamo con tutti" (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Delle alleanze per le Elezioni "discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani, dobbiamo essere convincenti". E' quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista al Tg2. A chi gli domanda se Renzi farà parte dell'alleanza, "io non metto veti nei confronti di nessuno, discutiamo con tutti, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico – ironizza -, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto". M5S – "Confermo quello che avevamo già deciso: noi non avremo rapporti politico-elettorali in questa campagna elettorale con le forze politiche protagoniste di quell'atto di ...

