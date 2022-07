Caravaggio | vinti oltre 21mila euro al bar tabacchi di via San Francesco

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 luglio 2022). Non nasconde la sua gioia Sara Sangaletti, titolare della ricevitoria 11 didel bar-“Non solo fumo” in via Sand’Assisi, 69 a. “Nella sera di venerdì 29 luglio un fortunato vincitore si è presentato nel nostro locale con una schedina vincente giocata da noi nell’estrazione di sabato 23 luglio con la quale ha centrato un bel 5 – racconta Sangaletti -. La somma vinta dal fortunato avventore ammonta esattamente a 21.687,88. Una vincita sensazionale che sommandosi a quelle del passato ci permette di dire che in 21 anni di attività abbiamo quasi sfiorato i 200 miladi sole grandi vincite. Abbiamo festeggiato tutti insieme la bellissima notizia”.