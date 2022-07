Calcio: amichevoli, Verona - Cremonese 4 - 3 (Di sabato 30 luglio 2022) Il Verona batte 4 - 3 la Cremonese in una amichevole pre - campionato tra due squadre di serie A, giocata a Castelnuovo del Garda (Verona). Doppietta per Kevin Lasagna (23' pt e 13' st), autore anche ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Ilbatte 4 - 3 lain una amichevole pre - campionato tra due squadre di serie A, giocata a Castelnuovo del Garda (). Doppietta per Kevin Lasagna (23' pt e 13' st), autore anche ...

