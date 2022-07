Autostrada: oggi giornata da bollino nero. Il bilancio (Di sabato 30 luglio 2022) DCIM\100MEDIA\DJI 0185.JPGAlle 17,00 circa di oggi il traffico pareggiava sostanzialmente il flusso dello scorso anno, con una tendenza all’aumento. La previsione per fine giornata è di arrivare a quasi 190 mila transiti. Dopo i due anni di restrizioni per la pandemia si sono rivisti sull’Autostrada A4 i vacanzieri, soprattutto provenienti da Germania, Austria e Olanda, diretti al Lisert verso le località di mare della Slovenia e della Croazia. A questi si sono sommate le tante targhe francesi, spagnole e svizzere che già da ieri sera hanno affollato il piazzale della barriera. Si tratta, come di consuetudine nel primo weekend di esodo, di lavoratori dell’Est Europa che hanno fatto ritorno a casa. Il risultato è che il Lisert ha totalizzato un +4 % rispetto allo stesso sabato dello scorso anno. Come da consuetudine si sono create ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 luglio 2022) DCIM\100MEDIA\DJI 0185.JPGAlle 17,00 circa diil traffico pareggiava sostanzialmente il flusso dello scorso anno, con una tendenza all’aumento. La previsione per fineè di arrivare a quasi 190 mila transiti. Dopo i due anni di restrizioni per la pandemia si sono rivisti sull’A4 i vacanzieri, soprattutto provenienti da Germania, Austria e Olanda, diretti al Lisert verso le località di mare della Slovenia e della Croazia. A questi si sono sommate le tante targhe francesi, spagnole e svizzere che già da ieri sera hanno affollato il piazzale della barriera. Si tratta, come di consuetudine nel primo weekend di esodo, di lavoratori dell’Est Europa che hanno fatto ritorno a casa. Il risultato è che il Lisert ha totalizzato un +4 % rispetto allo stesso sabato dello scorso anno. Come da consuetudine si sono create ...

HakulinenMaria : RT @MarcoFattorini: Vedere oggi queste immagini fa impressione. Marzo 2020, una colonna di camion militari russi in autostrada. In Italia,… - Angela3v999 : RT @MarcoFattorini: Vedere oggi queste immagini fa impressione. Marzo 2020, una colonna di camion militari russi in autostrada. In Italia,… - Mr_Mrk1 : @taffoofficial oggi in autostrada c'è molta concorrenza - LubumbaMalik : RT @LubumbaMalik: @ImolaOggi Sono stato tamponato in autostrada a forte velocità da un furgone mentre ero fermo in coda a Desenzano il 26/7… - LubumbaMalik : @ImolaOggi Sono stato tamponato in autostrada a forte velocità da un furgone mentre ero fermo in coda a Desenzano i… -