Xyella | il batterio è arrivato tra Conversano e Polignano a Mare | in zona indenne Coldiretti Puglia

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 29 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Le piante trovate infette dall’inizio dell’ultimo monitoraggio raggiungono un totale provvisorio di 124 in, dove è stata certificata l’identificazione di altre 38 piante infette, di cui 16 a, 6 a Monopoli e 16 a Fasano risultate positive alla Xylella fastidiosa, con due rosmarini ed un mirto e 35 ulivi, di cui 1 individuato in un focolaio in, sulla provinciale 121 tra, una preoccupante deriva a sud – ovest che impone misure immediate e drastiche. E’ quanto afferma, rimarcando che trattandosi di, distante circa due chilometri e mezzo dalla ...