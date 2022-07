Trame di memoria (Di venerdì 29 luglio 2022) A Napoli, città della tradizione sartoriale maschile tramandata fra le generazioni ed esportata nel mondo, c’è una scuola, lo IUAD – Accademia della Moda, che è diventata un centro autorevole di formazione in prima linea nel portare avanti e miscelare con intelligenza i mestieri delle botteghe veraci e le avanguardie dell’industria manifatturiera. Unico ente privato di alta formazione del Sud Italia certificato dal MIUR tra le Istituzioni AFAM, accreditato a rivoluzionare i canoni classici dell’eleganza per preparare le generazioni di nuovi designer, visual merchandiser, artisti virtuali e operatori digitali (alcune fra le figure professionali proposte nei loro corsi) che possono proseguire attivamente questa evoluzione rilassata e meno ingessata della creatività della moda. Studiando e partecipando alle varie iniziative artistiche e multidisciplinari che la scuola ogni anno organizza ... Leggi su panorama (Di venerdì 29 luglio 2022) A Napoli, città della tradizione sartoriale maschile tramandata fra le generazioni ed esportata nel mondo, c’è una scuola, lo IUAD – Accademia della Moda, che è diventata un centro autorevole di formazione in prima linea nel portare avanti e miscelare con intelligenza i mestieri delle botteghe veraci e le avanguardie dell’industria manifatturiera. Unico ente privato di alta formazione del Sud Italia certificato dal MIUR tra le Istituzioni AFAM, accreditato a rivoluzionare i canoni classici dell’eleganza per preparare le generazioni di nuovi designer, visual merchandiser, artisti virtuali e operatori digitali (alcune fra le figure professionali proposte nei loro corsi) che possono proseguire attivamente questa evoluzione rilassata e meno ingessata della creatività della moda. Studiando e partecipando alle varie iniziative artistiche e multidisciplinari che la scuola ogni anno organizza ...

panorama_it : A Napoli sono andati in scena i lavori dei diplomandi di IUAD – Accademia della Moda, in bilico tra Arte e Moda - oxvxian : io ODIO il trope della perdita della memoria è il cliché brutto che sta sempre in mezzo mannaggia al cazzo se non l… - pianumaio : RT @tramefestival: Il 23 luglio 1914 nasceva Francesco Ferlaino, primo magistrato vittima di ‘ndrangheta in Calabria. Il suo ricordo risied… - NuccioIovene : RT @tramefestival: Il 23 luglio 1914 nasceva Francesco Ferlaino, primo magistrato vittima di ‘ndrangheta in Calabria. Il suo ricordo risied… - concentrazione : RT @tramefestival: Il 23 luglio 1914 nasceva Francesco Ferlaino, primo magistrato vittima di ‘ndrangheta in Calabria. Il suo ricordo risied… -