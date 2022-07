Traffico Roma del 29-07-2022 ore 08:00 (Di venerdì 29 luglio 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno ben trovata in studio Sonia cerquetani già intenso il Traffico sul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna difficoltà sulla diramazione Roma Sud dell’auto sole per entrare sul Raccordo Anulare verso il centro code sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale quad e poi sulla tangenziale Tra aria e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico coda in entrata in città sulla Flaminia e sulla Salaria file sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra Acilia e bitinia ed ancora sulla via Appia raccordo che via delle Capannelle Ci sono code anche sulla via Pontina all’altezza di Castel Romano per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovata in studio Sonia cerquetani già intenso ilsul Raccordo Anulare code tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna difficoltà sulla diramazioneSud dell’auto sole per entrare sul Raccordo Anulare verso il centro code sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Fiorentini alla tangenziale quad e poi sulla tangenziale Tra aria e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico coda in entrata in città sulla Flaminia e sulla Salaria file sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra Acilia e bitinia ed ancora sulla via Appia raccordo che via delle Capannelle Ci sono code anche sulla via Pontina all’altezza di Castelno per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un ...

