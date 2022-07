Salvini voleva andare anche in Cina. Verità vs Stampa: "Scoop rubato" (Di venerdì 29 luglio 2022) Nuovi dettagli sugli abbocchi diplomatici di Capuano. Tentò di organizzare un incontro con Putin e un viaggio a Pechino. La Verità: "Cose già scritte e usate per avvelenare i pozzi" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 luglio 2022) Nuovi dettagli sugli abbocchi diplomatici di Capuano. Tentò di organizzare un incontro con Putin e un viaggio a Pechino. La: "Cose già scritte e usate per avvelenare i pozzi" Segui su affaritaliani.it

Open_gol : Le nuove rivelazioni: il Capitano voleva andare a Pechino dopo il viaggio a Mosca. E secondo Capuano il governo ita… - Giorgiolaporta : Hanno espulso #Berlusconi dal #Senato neanche fosse un latitante, votato per mandare in carcere #Salvini, tirato ca… - RossanaGiannan2 : RT @janavel7: Quest'uomo o è in preda a demenza senile o è sempre pronto a vendere il suo paese, magari in coppia con Salvini. Berlusconi e… - Monimaz1 : Discorso del 20/7 : 'Draghi al Senato: occorre evitare interferenze della Russia nel nostro dibattito politico', in… - Bohriz : RT @janavel7: Quest'uomo o è in preda a demenza senile o è sempre pronto a vendere il suo paese, magari in coppia con Salvini. Berlusconi e… -