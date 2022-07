Mercato Monza | pazza idea dalla Juve | si può fare davvero

salernonotizie : Mercato: il Monza insiste per Mazzocchi, la Salernitana vuole 4 mln di euro - sportli26181512 : Monza, per il centrocampo preso Bondo. Era stato accostato al Milan: Si muove ancora il Monza sul mercato, accoglie… - fabio200908 : @la_stabe ancora il Monza che sta drogando il mercato con prestiti con obbligo - news_mercato_ : #Calciomercato, Warren #Bondo è un nuovo giocatore del #Monza: è arrivato l’annuncio ufficiale, arriva a parametro… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Mercato #Monza, ufficiale Warren #Bondo. Il centrocampista classe 2003 è un nuovo biancorosso. -

Infatti Rabiot è ancora sulnonostante lo stop del suo connazionale e c'è stato un contatto con il Monaco, mentre Rovella è sempre più corteggiato dale inseguito dalla Salernitana. La ...Inutili per ora le richieste di uno sconto ai Colchoneros, ma negli ultimi giorni di, ... Rabiot è finito nel mirino del Monaco, mentre su Rovella è forte il pressing del, che spinge per ...Il mercato della Roma corre. Dopo l'arrivo di Dybala ogni sogno è lecito e il tassello Georginio Wijnaldum rappresenta un passo in avanti decisivo per la lotta allo scudetto.La rivoluzione Arrivabene e Cherubini, avallata da Allegri, ha già portato al non rinnovo di Dybala e alla cessione di De Ligt. Ora Paredes se esce Arthur, uno tra Martial e Werner per l’attacco ...