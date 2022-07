Matt Smith ferito sul set di House of the Dragon: il retroscena di uno degli attori del cast (Di venerdì 29 luglio 2022) Matt Smith è abituato a scene d’azione, ma sul set di House of the Dragon ha rischiato grosso. Il cast dello spin-off de Il Trono di Spade è stato intervistato da Variety all’anteprima mondiale della serie, che si è svolta presso l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Ambientato quasi 200 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon si concentra sulla dinastia Targaryen, gli antenati di Daenerys, “Khaleesi”, la madre dei draghi. In occasione del lancio, HBO e Sky hanno svelato il trailer ufficiale dello show fantasy, che debutterà anche in contemporanea con l’Italia il prossimo 22 agosto. Matt Smith, che interpreta il principe Daemon Targaryen, ha detto a Variety di essersi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)è abituato a scene d’azione, ma sul set diof theha rischiato grosso. Ildello spin-off de Il Trono di Spade è stato intervistato da Variety all’anteprima mondiale della serie, che si è svolta presso l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Ambientato quasi 200 anni primaeventi della serie originale,of thesi concentra sulla dinastia Targaryen, gli antenati di Daenerys, “Khaleesi”, la madre dei draghi. In occasione del lancio, HBO e Sky hanno svelato il trailer ufficiale dello show fantasy, che debutterà anche in contemporanea con l’Italia il prossimo 22 agosto., che interpreta il principe Daemon Targaryen, ha detto a Variety di essersi ...

