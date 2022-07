Manchester City, vicino un colpo dal Brighton (Di venerdì 29 luglio 2022) La notizia rimbalza dall'Inghilterra, a riportarla è il tabloid The Sun: Marc Cucurella sarà un nuovo giocatore del Manchester... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) La notizia rimbalza dall'Inghilterra, a riportarla è il tabloid The Sun: Marc Cucurella sarà un nuovo giocatore del...

DiMarzio : #ManchesterCity | Gol al debutto contro il #BayernMonaco per #Haaland - MiragliaIlenia : @giuventinaa_ Sinceramente ho sempre preferito il Manchester City, lo United non mi ha mai affascinato come piazza - Nashkan_92 : RT @mdrsh19: Gabriel Martinelli - Joga Bonito Vs Manchester City - sportli26181512 : Manchester City, vicino un colpo dal Brighton: La notizia rimbalza dall'Inghilterra, a riportarla è il tabloid The… - flashpoke : RT @RivistaUndici: L'ennesima sottolineatura della straordinaria forza economica delle squadre inglesi, anche se non di prima fascia. https… -