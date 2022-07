L'Oréal, in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 18,36 mld (+13,5%) (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Risultati straordinari nel primo semestre del 2022 per L'Oréal, con vendite per 18,36 miliardi di euro, pari a +13,5% a perimetro costante e a +20,9% sulla base dei dati riportati. Lo rende noto l'azienda cosmetica. Il margine operativo è al 20,4%, con un incremento di 70 punti base. L'azienda registra una forte crescita anche degli utili per azione, a 6,05 euro, che segnano un +30,8%. Da segnalare la crescita a due cifre nelle divisioni selettive, con un'accelerazione rilevante in quella dei Consumer products. crescita a due cifre anche nelle diverse aree, e molto forte nei mercati emergenti. Nicolas Hieronimus, amministratore delegato di L'Oréal, commenta così i risultati: “L'Oréal ha registrato un'ottima performance nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Risultati straordinari nel primodel 2022 per L', conper 18,36 miliardi di euro, pari a +13,5% a perimetro costante e a +20,9% sulla base dei dati riportati. Lo rende noto l'azienda cosmetica. Il margine operativo è al 20,4%, con un incremento di 70 punti base. L'azienda registra una forteanche degli utili per azione, a 6,05 euro, che segnano un +30,8%. Da segnalare laa due cifre nelle divisioni selettive, con un'accelerazione rilevante in quella dei Consumer products.a due cifre anche nelle diverse aree, e molto forte nei mercati emergenti. Nicolas Hieronimus, amministratore delegato di L', commenta così i risultati: “L'ha registrato un'ottima performance nel ...

L'Oreal: in I sem utile netto a 3,7 mld (+25,3%), ricavi +20,9% Il mercato dei cosmetici in Cina, invece, e' rimasto negativo nel corso del semestre a causa delle molteplici restrizioni per combattere la Covid - 19, ma "L'Ore'al sta registrando una crescita a due ... Il mercato dei cosmetici in Cina, invece, e' rimasto negativo nel corso dela causa delle molteplici restrizioni per combattere la Covid - 19, ma "L'Ore'al sta registrando una crescita a due ...