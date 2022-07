Lite Vagnati-Juric | le prime indiscrezioni | “l’autore del VIDEO è un calciatore”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tensione sempre più alta in casa Torino. La squadra granata è reduce da una stagione molto positiva, l’allenatoreè stato in grado di tirare fuori il meglio dalla squadra ed è stata raggiunta una salvezza tranquilla. La nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi, in particolar modo il mercato ha regalato poche soddisfazioni. La rosa sembra più debole soprattutto per l’addio dell’attaccante Belotti e la cessione del difensore Bremer. La tensione è altissima, l’allenatoreè deluso e non ha mai nascosto le perplessità. E’ andata in scena una pesantedurante il ritiro, il tecnico e il dssi sono scontrati duramente con insulti e spintoni. E’ emerso un nuovo dettaglio, pubblicato dall’edizione odierna de ‘La Stampa’. Secondo il quotidiano torinese il responsabile del...