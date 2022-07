La deforestazione in Amazzonia quintuplicherà per colpa di una strada (Di venerdì 29 luglio 2022) Il governo del Brasile ha intenzione di asfaltare un'autostrada sterrata, dando campo libero alla distruzione di porzioni di foresta pluviale che finora erano state risparmiate Leggi su wired (Di venerdì 29 luglio 2022) Il governo del Brasile ha intenzione di asfaltare un'autosterrata, dando campo libero alla distruzione di porzioni di foresta pluviale che finora erano state risparmiate

ItaliaStartUp_ : La deforestazione in Amazzonia quintuplicherà per colpa di una strada - ElisaF_Writes : Prevenire la deforestazione e lo sfruttamento dell'Amazzonia! #SaveAmazzonia - Firma la petizione! - unipegaso : Una striscia di #asfalto lunga più di 800 km taglierà in due l’Amazzonia: si tratta di uno dei più grandi accellera… - PaoloCat23 : @SeanFonnery Va in Brasile e parla di deforestazione in Amazzonia, che è ora - AlexT83x : RT @ansa_ambiente: Nei primi 6 mesi del 2022 ben 3.988 chilometri quadrati di foresta amazzonica sono andati distrutti, oltre 3 volte la su… -