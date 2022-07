F1, Ralf Schumacher: 'La Ferrari non è in grado di reggere la pressione' - Sport - Formula1 - quotidiano.net (Di venerdì 29 luglio 2022) F1, Sebastian Vettel si ritira. L'annuncio su Instagram dell'ex pilota Ferrari Milano, 29 luglio 2022 - Mentre Charles Leclerc si dice assolutamente convinto di poter piazzare la rimonta e di giocarsi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) F1, Sebastian Vettel si ritira. L'annuncio su Instagram dell'ex pilotaMilano, 29 luglio 2022 - Mentre Charles Leclerc si dice assolutamente convinto di poter piazzare la rimonta e di giocarsi ...

FormulaPassion : #F1 | L'ex pilota tedesco è convinto che l'errore di Leclerc in Francia sia stato causato dall'eccessiva pressione… - F1ingenerale_ : F1 | Ralf Schumacher punge la Ferrari: 'Troppi errori, stanno aiutando la Red Bull a vincere il titolo in questo mo… - Mathias_28B : @poesiadeimotori Tra l’altro è molto curioso il fatto che Ralf Schumacher non aspetti altro che fare critiche su Le… - c2amaranello : @jgicierre anche hill e rosberg… per non parlare di ralf schumacher - FormulaPassion : #F1: secondo Ralf #Schumacher la #Ferrari è il miglior alleato della #RedBull in questo 2022 -