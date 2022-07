Elezioni | Toti “Confronto con tutti”

(Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Collocazione nel patto Euro-Atlantico, autonomia energetica e infrastrutturale, pace fiscale e fisco amico del lavoro, dignità e premialità salariale. Sono i punti presentati dal presidente della Regione Liguria, Giovanni, per l’agenda di “Italia al centro” in vista del voto del 25 settembre. “E’ chiaro che noi partiremo da questo programma con ilcon le altre forze politiche. Partiremo dalla volontà di concretezza, dalla volontà di modernizzare il Paese, partiremo dai problemi reali. Daremo un contributo utile a questa campagna elettorale. Vorrei che il Paese fosse governato come è governata la mia Liguria, ovvero che si facciano le cose, si costruiscano i ponti in un anno o poco più, si aprano i cantieri, che si facciano le grandi opere. Vorrei – ha spiegato – che la smettessero con le manifestazioni sui ...

